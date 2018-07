La provocazione di Salvini

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

La polemica infinita tra Salvini e la Open Arms : "Tornano verso la Sicilia - una provocazione" : Il ministro dell'Interno attacca sui social la nave della Ong spagnola che nei giorni scorsi aveva annunciato, e poi smentito, una denuncia all'Italia per omicidio colposo e omissione di soccorso dei migranti

Salvini come Hitler : la provocazione nel cuore di Milano : Si intitola 'Hitchin a ride' ovvero 'trovando un passaggio', l'opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della svastica e che è apparsa su un muro in via Palermo, nella zona di Brera a Milano. Il poster, subito rimosso, è stato realizzato dallo street artist Beast, che aveva pubblicato sul proprio sito l'immagine già domenica. Il riferimento è alle polemiche che vedono protagonista il ministro ...

Salvini vuole telecamere sulla divisa della polizia. De Petris (LeU) : “È una provocazione - non si può fare” : Il titolare del Viminale Matteo Salvini vuole introdurre le bodycam per i poliziotti. Loredana De Petris, in un'intervista a Fanpage.it commenta così la misura: "Questa storia della telecamera è chiaramente una presa in giro provocatoria. Un modo per difendere a priori l'operato delle Forze dell'Ordine, anche nei casi in cui vengono commesse irregolarità".Continua a leggere

Porti chiusi - provocazione d'artista a Milano : espone quadro con Salvini-Robocop la Digos la blocca : espone davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte 31, un dipinto che raffigura il ministro dell'Interno Matteo Salvini in versione Robocop che sorge dal mare. Ma la provocazione dell'artista Cristina Donati Meyer non è stata presa bene dai poliziotti e dagli agenti...