Lemmetti | su Atac lavoro straordinario | notizia importante per romani

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma – “Una grandeper Roma e per i. Il Tribunale fallimentare ha ammessoal concordato preventivo in continuita’. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’obiettivo di risanamento e rilancio dell’azienda che abbiamo perseguito con coraggio, contro tutti i detrattori e gli allarmismi. A chi ci accusava di incompetenza e approssimazione abbiamo risposto con unpuntuale, tecnicamente ineccepibile. Alle parole abbiamo risposto con i fatti, senza proclami a vanvera. Abbiamo sempre creduto chepotesse essere salvata, nonostante la drammatica situazione in cui ci e’ stata lasciata, con 1,3 miliardi di debiti sulle spalle, un parco mezzi vecchio e inefficiente, una carenza strutturale di strumenti e organizzazione”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Bilancio di RomaCapitale, Gianni. “Abbiamo ...