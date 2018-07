Al Bano Carrisi e Romina Power | serata romantica a Milano Foto | un legame ancora da

Al Bano e Romina Power : riaperte le indagini su Ylenia Carrisi? : Romina Power e Al Bano: Ylenia Carrisi potrebbe essere ancora viva? Colpo di scena su Ylenia Carrisi? Potrebbe essere ancora viva la figlia di Al Bano e Romina Power? In base a quanto rivelato dal settimanale Sono pare che siano state riaperte le indagini sulla donna scomparsa ormai da oltre 20 anni. Un’indagine, che sembra abbia fatto emergere interessanti indizi, che porterebbero proprio alla donna. Ma dal momento in cui le indagini non ...

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina è viva?/ Il mistero di New Orleans e il dolore dei genitori... : Ylenia Carrisi, sul web si torna a parlare della sua scomparsa: è viva? Negli Usa circolano voci di svolta nelle indagini, ma non ci sono riscontri e Al Bano e Romina restano in silenzio(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Una lunga storia d’amore (Techetechetè) : La puntata di Techetechetè in onda oggi, mercoledì 11 luglio, alle 20.35 su Rai 1 racconterà la lunga storia d’amore di Al Bano Carrisi e Romina Power.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:40:00 GMT)

AlBano Carrisi e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Durante il mega concerto a Genova è accaduto di tutto tra Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power [VIDEO]. I due artisti sono tornati ad esibirsi in Italia per la prima volta da quando il Maestro ha dichiarato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Un'esibizione magistrale che ha mandato in visibilio tutti i fan presenti all'Arena del Mare del capoluogo ligure. Non solo perché il cantautore salentino e la Power ...

Al Bano presenta la figlia Jasmine Carrisi : “E’ bella come Loredana” : Intervistato da “Gente”, Al Bano Carrisi presenta la figlia Jasmine nata dall’amore con Loredana Lecciso: “è bella come un fiore e soprattutto brava” Una dichiarazione d’amore da parte di un padre alla figlia. Al Bano Carrisi sulle pagine del settimanale “Gente” in edicola questa settimana ha presentato uno dei suoi gioielli. Si tratta di Jasmine Carrisi, la quinta figlia e la prima nata dalla ...

