Tata Harper | skincare guru | «Non uso fondotinta ma solo creme naturali»

vanityfair

: Il Resurfacing Serum di Tata Harper è formulato con una speciale miscela di acidi AHA, BHA e antiossidanti che rega… - GreenSoulC : Il Resurfacing Serum di Tata Harper è formulato con una speciale miscela di acidi AHA, BHA e antiossidanti che rega… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 Ha tre bambini, un’azienda e un viso sempre fresco, nonostante non usi, 42 anni, è la creatrice di un marchio di cosmetici tra i più lussuosi. Di origine colombiana, ha avviato una fattoria nel Vermont dopo che il patrigno si è ammalato di cancro: «Da quel momento ho evitato composti chimici, faccio attenzione al cibo, ho cambiato shampoo, detersivo, dentifricio, tutto». Così, quando in cosmetica ancora mancavano formule 100%, ha fondato. LEGGI ANCHECosmetica orgogliosamente verde e sostenibile LEGGI ANCHECosmesi bio: i milgiori prodotti vegani da non perdere E ha smesso di truccarsi. «Ogni giorno uso olio e latte detergenti, essenza preparatoria, siero e contorno occhi. Una volta a settimana faccio la maschera, che applico sopra ...