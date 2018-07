internazionale

: L’illusione di essere reali - g_valenza : L’illusione di essere reali - Giorgio_JD63 : RT @lindaeciao: @_Velies_ Vengono quì perché come tutti vogliono migliorare la propria condizione,vedendo come vivono loro in Africa e com… - francescocat89 : @NiccolCatapano @Torrenapoli1 Non sono deluso dalla squadra, che rimane forte e di qualità, ma dal mercato. Sono an… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’ultimo progetto del collettivo danese Sara, Peter & Tobias mette in gioco la possibilità che la realtà non esista nel modo in cui crediamo, e che sia frutto di una simulazione. Leggi