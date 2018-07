La lettera di Grande Stevens | «Un fratello per me | è stato tradito dalle sigarette»

Marchionne - la lettera di Grande Stevens : “Tradito dalla sua passione per la sigaretta” : "Il dolore per la sua malattia è indicibile. Conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette", ha scritto in una lettera l'avvocato Franzo Grande Stevens. "Per me era come un figlio, è diventato un fratello"--"Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in condizioni definite ‘irreversibili’. "Gabetti ed io – spiega in una lettera ...