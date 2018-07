Consip | Scafarto è assessore a Castellamare di Stabia

Gianpaolo Scafarto : "Su Consip errori non voluti - chiedo scusa ai Renzi" : "Su Consip errori non voluti, chiedo scusa ai Renzi". A dirlo, in un'intervista al quotidiano la Repubblica, è Gianpaolo Scafarto, maggiore dei carabinieri che ha indagato sul caso Consip, finito sotto inchiesta a Roma per falso e rivelazione del segreto d'ufficio e depistaggio. Da sabato è assessore alla Legalità nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), in una giunta guidata da un sindaco di Forza ...

Consip - Gianpaolo Scafarto assessore per Forza Italia. Indagò su Tiziano Renzi : “Strano? Nessuna velleità politica” : Il nuovo assessore alla Sicurezza e alla legalità del Comune di Castellammare di Stabia è il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, l’uomo che fu tra i primi a indagare sul caso “Consip” che coinvolgeva tra gli altri Tiziano Renzi, padre dell’ex Presidente del Consiglio. Scafarto è al momento sotto inchiesta dalla Procura di Roma con le accuse di falso, rivelazione del segreto d’ufficio e depistaggio (a marzo il Riesame ha annullato la ...

Consip - dopo il confronto Scafarto-Vannoni la proposta di legge di Renzi : “Videoregistrare gli interrogatori” : Una legge per videoregistrare ogni testimonianza davanti ai pm. Due giorni dopo il confronto tra Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni il senatore Matteo Renzi annuncia una proposta di legge che sembra tagliata addosso a uno dei rivoli giudiziari del caso Consip. Tra tutti i filoni è probabilmente quello al quale l’ex premier è più sensibile. “Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino ...

Consip - al Csm confronto Scafarto-Vannoni : “Fece spontaneamente i nomi di Renzi e Lotti”. “No. Sono stato intimidito” : “Largamente divergenti“. È come il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha definito le versioni che Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni hanno fornito del medesimo episodio: e cioè la testimonianza del manager davanti ai pm di Napoli sul caso Consip. A Palazzo dei Marescialli, infatti, è andato in scena un confronto tra il maggiore del Noe e l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi. Lo ha disposto la Sezione disciplinare che ...

Consip - Cassazione respinge procura di Roma : Scafarto reintegrato : La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Roma contro la decisione del Tribunale del Riesame che a marzo ha annullato la misura dell'interdizione dal servizio per un ...

Consip - Cassazione : Scafarto reintegrato : 21.57 L'Alta Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Roma contro la decisione del Tribunale del Riesame che nel marzo scorso ha annullato la misura dell'interdizione dal servizio per un anno per Gianpaolo Scafarto, ex capitano del Noe coinvolto nell'inchiesta Consip. Confermato, quindi, per l'ufficiale dell'Arma il reintegro nel posto di lavoro. Scafarto è attualmente in servizio a Napoli.

Consip - Cassazione dice no alla procura di Roma : “Scafarto da reintegrare” : La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Roma contro la decisione del Tribunale del Riesame che nel marzo scorso ha annullato la misura dell’interdizione dal servizio per un anno per Gianpaolo Scafarto, ex capitano del Noe coinvolto nell’inchiesta Consip. Confermato, quindi, per l’ufficiale dell’Arma il reintegro nel posto di lavoro. Scafarto è attualmente in servizio a Napoli. Nel provvedimento i giudici del ...

