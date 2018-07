A Roma cameriere licenziato per scritte omofobe sullo scontrino

Ristorante Roma no offende coppia gay con scontrino choc : «No pecorino - sì fr****». Cameriere licenziato : Roma - Episodio di omofobia per un ragazzo romano gay di 21 anni che, insieme al suo fidanzato, giovedì sera era andato «alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana»,...

Roma - scritte omofobe sullo scontrino : il cameriere viene licenziato e cresce la polemica sui social : Sulla vicenda del conto al ristorante, con su scritto 'Pecorino no, fr... si', che un ragazzo Roma no gay di 21 anni si è ritrovato su uno scontrino impazza la polemica sui social e le lamentele verso ...

Scontrino omofobo contro coppia gay in ristorante Roma/ "No pecorino - si fr*o" : licenziato il cameriere : Scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:04:00 GMT)