Investimenti nell’energia | segnali positivi | ma insufficienti per il clima

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia suglinel settore è un'occasione per fare il punto su temi di rilievo per il prioritario impegno necessario per affrontare la crisitica. Continua – ed è una buona notizia per il- il calo deglimondiali nelle fonti energetiche fossili che nel 2017 sono circa un terzo in meno di quelli del 2014: un calo consistente avvenuto in pochi anni.Fra i fossili, il calo maggiore continua ad interessare glinel carbone: la Cina che consuma circa la metà del carbone mondiale, nel 2017 ha ridotto del 55% gliin nuove centrali a carbone.L'altra buona notizia viene daglimondiali nell'efficienza energetica che hanno raggiunto i 236 miliardi di dollari e che continuano ad aumentare (i green bond per esempio sono triplicati) trainati da quelli ...