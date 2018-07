Calciomercato Pescara | ufficiale | Antonucci in prestito dalla Roma

Calciomercato : l’Atalanta cede Monachello al Pescara : L’Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Pescara di Gaetano Monachello . L’attaccante mancino classe ’94 e’ reduce da una stagione cadetta a meta’ fra Palermo (5 presenze e 1 gol) e Ascoli (21 e 7); in quella pre cede nte, le sue squadre erano state il Bari e dal mercato invernale la Ternana.L'articolo Calciomercato : l’Atalanta cede Monachello al Pescara sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Pescara - riscattato Machin. Arriva Palazzi dall'Inter : Pescara - Due operazioni in entrata per il Pescara . La società ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive del calciatore Andrea ...