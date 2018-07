New York | Bb&T scende verso 49 | 48 dollari USA

New York : ingrana la marcia Snap-On : Ottima performance per Snap-On , che scambia in rialzo del 4,76%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di ...

New York : allunga il passo Dover : Grande giornata per Dover , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dover più pronunciata rispetto ...

New York : sell-off per Bank Of New York Mellon : Si muove in profondo rosso Bank Of New York Mellon , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,70% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Il New York Times celebra lo spritz e spiega perché gli americani sono innamorati del "sole nel bicchiere" : Nella lingua del Goldoni, viene comunemente chiamato spriss o sprisseto. Gli americani, invece, lo chiamano "sole nel bicchiere" e ormai lo adorano. Si tratta dello spritz: bevanda che allieta gli aperitivi di mezzo mondo e la cui la ricetta odierna, pur non essendo codificata, contempla prosecco, Aperol e acqua frizzante o seltz. Un riuscitissimo mix giunto oltreoceano, a cui il New York Times ha perfino dedicato un articolo ...

New York - due ragazzi attaccati da uno squalo mentre facevano surf : New York, due ragazzi attaccati da uno squalo mentre facevano surf Dalla gamba di uno dei due è stato estratto un dente che verrà analizzato per risalire alla specie dell’animale Continua a leggere L'articolo New York, due ragazzi attaccati da uno squalo mentre facevano surf proviene da NewsGo.

New York : perdite consistenti per Northern Trust : Affonda sul mercato la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che soffre con un calo del 2,01%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

gli anni che cambiarono il volto di New York - 1981-1983 stravolsero l'identità della grande mela - Cronache : E se la cronaca attuale ci pare drammatica, i primi anni Ottanta non erano da meno. Reagan definiva l' Unione Sovietica 'l' impero del male' e minacciava di sconfiggerla con 'guerre stellari'. L' ...

Paura a New York - esplosione in strada : colonna di fumo altissima - edifici evacuati : L'esplosione è stata segnalata alle 6:40 sulla Fifth Avenue tra la 21ª e la 22ª nella zona del Flatiron Building di Manhattan. Non sono stati segnalati feriti, ma i vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici vicini per precauzione. A causare l'incidente forse un danno al sistema di condutture locali.Continua a leggere

McLaren Senna : il primo esemplare dell’incredibile hypercar inglese vola a New York [FOTO] : L’imprenditore, filantropo e collezionista di automobili Michael Fux è stato il primo acquirente della fantastica McLaren da 800 CV Il primo esemplare dell’hypercar McLaren Senna è stata consegnato al cliente Michael Fux di New York City. Imprenditore, filantropo, collezionista di automobili e noto per il suo gusto eclettico, il Sig. Fux si è rivolto al reparto speciale McLaren Special Operations (MSO) per personalizzare completamente la ...