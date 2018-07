Musicisti per caso o per Casio

iReal Pro è l'app per iPhone e iPad che tutti i Musicisti dovrebbero avere - : l'app, usata da migliaia di studenti di musica, insegnanti e da alcune delle migliori scuole di musica del mondo come il Berklee College of Music and Musicians Institute, è stata definita dal Time ...

Torino - Musicisti di strada a rischio : sequestro degli strumenti per chi non rispetta le regole : Il nuovo regolamento per i busker, gli artisti di strada tra cui i musicisti, approvato dal comune di Torino introduce nuove ferree regole per le esibizioni nelle vie del centro, ma soprattutto nuove dure sanzioni per chi non le rispetta: il rischio è di andare incontro al sequestro dello strumento utilizzato.Continua a leggere

Per FlataTùm - i Musicisti del teatro Regio di Torino assieme ai clarinettisti del Conservatorio Piccini di Bari- Bitonto : La prevew il 1 giugno I musicisti del teatro Regio di Torino si esibiranno assieme ai clarinettisti del Conservatorio "Piccini" di Bari Bitonto, 30 maggio 2018 – Mostre, concerti, spettacoli teatrali ...

"Carte da decifrare" : scrittori e Musicisti di fama per 4 sabati al Roccolo : In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux, via Luigi Cadorna, 46 c.s. Ti potrebbero interessare anche: