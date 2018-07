In Egitto sta per essere aperto un sarcofago chiuso da millenni e per molti è una

Matteo Salvini - visita in Egitto : asse con al Sisi per stabilizzare la Libia : La visita di Matteo Salvini al Cairo è stata una vera e propria 'mossa internazionale' volta a 'stabilizzare la Libia e combattere il terrorismo' ma anche a lanciare un segnale alla Francia. 'No ai ...

Il Cairo - maxi esplosione in aeroporto/ Video - ultime notizie Egitto : feriti e voli bloccati - fiamme in pista : esplosione a Il Cairo, fiamme e incendio vicino all'aeroporto: ultime notizie Video dall'Egitto. Si è temuto un attentato ma è scoppiata una doppia cisterna in deposito di carburante (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Egitto - denuncia molestie in un video facebook : turista condannata a 8 anni di carcere : La 24enne libanese Mona el-Mazboh aveva denunciato sui social di essere stata molestata continuamente in strada. Arrestata e condanna alla massima pena per aver deliberatamente diffuso false notizie che creano allarme sociale oltre ad aver vilipeso la religione.Continua a leggere

Marisa Papen posa nuda di fronte al Muro del Pianto/ Foto : la modella già arrestata in Egitto a Luxor : Marisa Papen posa nuda di fronte al Muro del Pianto a Gerusalemme e scatena la polemica. La modella belga è inondata di critiche per quello che è stato definito "scandalo religioso"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:48:00 GMT)

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Mondiali : incredibile in Egitto - aperta inchiesta su eliminazione : Il parlamento egiziano ha aperto un’inchiesta su possibili violazioni che avrebbero contribuito alla sconfitta della nazionale egiziana nei Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi. In particolare, i parlamentari investigheranno le ragioni per cui Grozny, la capitale della Cecenia, è stata scelta come sede della nazionale egiziana, nonostante la lontananza dalle città dove erano pianificate le partite. Oggetto dell’inchiesta ...

New town - dopo il Kazakistan anche l’Egitto avrà la sua megalopoli artificiale : Quello che Silvio Berlusconi teorizzò qualche decennio fa come una nuova strada per l’urbanistica e un’opportunità per il rilancio dell’economia sta prendendo forma altrove. Sono le ‘new town’, nuovi insediamenti tirati su dal nulla, lavori ciclopici realizzati in tempo da record mediante l’opera frenetica di ruspe, di betoniere, di enormi squadre di operai. Astana, capitale amministrativa del Kazakistan, tra pochi giorni, nel mese di luglio, ...

L'Egitto subisce gol al 95' - il commentatore tv muore d'infarto pochi istanti dopo : Un gol al 95° può togliere la vita? È quanto avvenuto nei minuti finali di Egitto-Arabia Saudita quando al gol subito da Salah e compagni il commentatore tv Abdel Rahim Mohamed , ex calciatore, è ...

Mondiali Russia 2018 – Opinionista muore dopo la terza sconfitta dell’Egitto : un infarto l’ha colto negli studi tv : Abdel Rahim Mohamed muore d’infarto dopo la terza sconfitta consecutiva dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 Tre sconfitte su tre match giocati, questo è stato il pessimo score dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018. Un risultato che ha messo i tifosi ed i calciatori di fronte ad una dura realtà da accettare e che ha colpito soprattuto uno dei suoi supporter più agguerriti. dopo la partita contro l’Arabia Saudita, che ...

Russia - per gli ottavi manca solo la matematica All'Egitto non basta Salah : ... la cui presenza in campo era stata richiesta alla vigilia addirittura dal ct russo Cherchesov , 'Salah non è un giocatore dell'Egitto, ma appartiene al mondo intero', . Ma in casa dei Faraoni le ...

La Russia batte l'Egitto 3-1 e ottavi virtualmente conquistati : Roma, 20 giu. , askanews, ottavi di finale in tasca per la Russia di Golovin. Nella seconda partita del girone A disputata a San Pietroburgo, la formazione di casa ha battuto 3-1 l'Egitto di Salah che,...

