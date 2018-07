ILIAD | 1 MILIONE DI UTENTI IN MENO DI 2 MESI E’ il record di sempre | ecco quanto ci mise

ILIAD fa il botto e rilancia : un milione di utenti in due mesi - ecco cosa offre adesso : A meno di due mesi dall’ingresso nel mercato italiano la compagnia telefonica Iliad ha già conquistato un milione di utenti. Gran parte del merito va ovviamente all’offerta "choc" ...

ILIAD fa un milione di abbonati in poco più di un mese : (Foto: Iliad) In poco più di un mese l’operatore francese Iliad ha già raggiunto il tetto di 1 milione di utenti nel nostro paese, tra nuove sottoscrizioni e portabilità. Un record importante annunciato dallo stesso Benedetto Levi durante una particolare diretta Facebook, all’insegna della trasparenza. Questa almeno l’idea dell’amministratore delegato di Iliad, che infatti è comparso sul social network collegato a una ...

ILIAD raggiunge l’obiettivo : primo milione di utenti - ed ora? : Iliad, operatore francese low cost, è sbarcato in Italia il 29 maggio scorso ed ha lanciato la super offerta a 5,99€ esclusivamente per il primo milione di utenti. In meno di due mesi l’obiettivo è stato raggiunto e ora cosa accadrà? Iliad: obiettivo primo milione raggiunto Nella giornata di ieri 18 luglio, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale, l’amministratore delegato Benedetto Levi si è sottoposto alla macchina della verità ...

