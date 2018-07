Sport | sabato triangolare amichevole premondiale di ginnastica ritmica a Chieti

Il grande sciopero dei traSporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio : Saranno tre giorni complicati per viaggiare: riguarderà aerei, autostrade e treni di Trenitalia, Trenord e Italo The post Il grande sciopero dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio appeared first on Il Post.

"Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a sabato 18 agosto : Tutti i giorni l'approfondimento su uno dei temi più caldi dell'estate: si inizia già con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 7 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 7 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 30 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 30 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : due serate di spettacoli - Sport - gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 23 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 23 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 16 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 16 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Convegno sulla medicina dello Sport sabato 16 giugno : La scienza ci ha messo a disposizione degli elaborati che confermano come lo sport previene la malattia metabolica: ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e soggetti in sovrappeso. Inoltre ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO : SABATO 16 GIUGNO AL PALAZZETTO DELLO Sport LO STAGE DELL'OK CLUB IMPERIA CON IL ... : ... il maestro Nicola Moraci 7° dan e docente Nazionale presso il centro olimpico di Ostia; Antonio Carnebianca 7° dan e Atleta nazionale negli anni 80; Alessandro Bruyere scrittore e campione del mondo ...

ROMA - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Milano. Sabato 16 festa Sportiva del quartiere Gratosoglio : Il Municipio 5 di Milano invita i cittadini alla “Notte bianca dello sport”. Appuntamento Sabato 16 giugno dalle ore 17:00 alle

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 9 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 9 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Bergamo - sabato notte bianca dello Sport - con polo salute - : Associazioni e federazioni presenteranno la loro attività permettendo al pubblico di provare direttamente gli sport. Tantissime le discipline sportive che animeranno la notte: capoeira, kravmaga, ...