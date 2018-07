Tutelare la Salute nell’insicurezza della Sanità

“Mangiati così fanno male”. Wurstel - c’è un modo da evitare per Tutelare la salute : Alla piastra, bolliti, sotto aceto dopo una breve cottura. Dopo l’hamburger è forse la pietanza fast più amata dai giovanissimi. Si tratta dei Wurstel. Un alimento che però non incontra sempre il favore degli esperti e che anzi potrebbe nascondere delle insidie per la salute se consumato in una certa maniera. Secondo gli esperti infatti andrebbero consumati sempre cotti. La spiegazione è molto semplice: durante la lavorazione del prodotto, per ...