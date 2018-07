Decreto terremoto | un' occasione persa

Decreto terremoto - alla Camera la discussione ma il governo è assente : seduta sospesa. Alla ripresa le proteste di Pd e FI : La seduta Alla Camera, con all’ordine del giorno la discussione generale del Decreto legge sul terremoto, sarebbe dovuta cominciare alle 14 di lunedì 16 luglio. Il primo a dover prendere la parola, pronto tra le fila del centrodestra, era il deputato Simone Baldelli. Tuttavia i banchi del governo erano vuoti, così il vicepresidente del Pd, Ettore Rosato, è stato costretto a sospendere i lavori. La discussione è ripresa qualche minuto più ...

Decreto terremoto - spunta emendamento “salva abusi”. Legambiente : “Stralciarlo”. M5S : “Solo alleggerimento burocratico” : Legambiente chiede di cancellare l’emendamento perché “crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali”. Il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che l’ha firmato, parla di “disarmante opera di mistificazione fatta oggi da Repubblica“, che ha sollevato il caso con un articolo di Sergio Rizzo intitolato Arriva il condono salva abusi per le ...

Terremoto Centro Italia : il Senato approva il Decreto legge con 204 voti favorevoli : Il Senato ha dato il via al decreto legge sul Terremoto in Centro Italia, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto 2016, con 204 voti favorevoli, 1 contrario e 56 astenuti. Il 16 luglio prossimo il decreto approderà alla Camera. L'articolo Terremoto Centro Italia: il Senato approva il decreto legge con 204 voti favorevoli sembra essere il primo su Meteo Web.