Calcio italiano | la lunga lista delle società fallite

Roma - De Rossi : 'CR7 un bene per il Calcio italiano - ma così la Juve ha già un po' ammazzato il campionato' : Adesso hanno comprato il calciatore che viene considerato il più forte al mondo, questo significa puntare sempre più in alto: in questo modo un pochino hanno già ammazzato il campionato". Vogliono ...

Cristiano Ronaldo e non solo : perché il Calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

Quarantena finita - torna il tifo italiano : ecco la Bega Calcio : E anche questo Campionato Mondiale di Calcio ce lo siamo tolto dalle scatole. Avrete notato che la Nazionale italiana non ha fatto parlare molto di sé in Russia e questo non per una naturale ...

Pistocchi : 'Buona fortuna Sarri - Calcio italiano più povero senza te' : Roman Abramovich, patron del Chelsea e uno degli uomini più ricchi del mondo, ha scelto MSarri. Che non ha vinto niente, ma ha convinto con il gioco. Good Luck, Maurizio, senza di te il calcio ...

Scoppia la bomba nel Calcio italiano! Una retrocessione - 6 fallimenti ed i club pronti al ripescaggio : campionati ribaltati - ecco come cambiano [FOTO e DETTAGLI] : 1/18 ...

Iscrizioni - fallimenti - ripescaggi : è una giornata chiave per il Calcio italiano : colpi di scena nelle ultime ore [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro del calcio italiano ed in attesa dell’inizio dei tornei. Altra estate caldissima sul fronte Iscrizioni, scandali e ripescaggi. In Serie A sono due le situazioni delicate, quelle di Parma e Chievo, i processi al via il 17 luglio. I ducali sono stati deferiti in riferimento ai messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia alla vigilia dell’ultima ...

Napoli - Ancelotti : 'Ronaldo un bene per il Calcio italiano. Noi competitivi ovunque' : 'Ronaldo? Beh, è un giocatore tra i migliori al mondo, forse il migliore. Lo conosco molto bene, conosco la sua serietà. Certamente il calcio italiano trae grande vantaggio da questo e casualmente arrivo nell'anno in cui arriva anche Ronaldo e ...

Stadi pieni e diritti televisivi : effetto CR7 sul Calcio italiano : Il primo test si avrà con gli incassi degli Stadi e sarà certamente positivo, dice Lucio Lamberti, docente di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. E i diritti televisivi per l’estero, ancora da assegnare, che sconteranno l’effetto-Ronaldo su mercati dove la Serie A aveva perso attrattiva. Potrà essere Ronaldo l’uomo del rilancio, capace ...

Ronaldo - Capello : 'Un colpo geniale della Juventus'. Sacchi : 'Farà bene al Calcio italiano' : Lo ha detto l'ex allenatore di Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, a Sky Sport. 'Come giocatore da ala si è trasformato da centravanti vero e sarò molto più semplice per lui giocare alla Juve che ...

Ronaldo - Capello : 'Un colpo geniale della Juventus'. Sacchi : 'Farà bene al Calcio italiano' : 'L'acquisto di Ronaldo significa che la Juventus punta al sogno di tutti i juventini: vincere la più grande competizione al mondo, quella che ti identifica, che ti fa fare il salto di qualità, che ti ...

Cristiano Ronaldo alla Juve e il Calcio italiano ritorna al centro dell'universo : È tutto vero. Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid per diventare un giocatore della Juventus. Il "colpo del secolo", indubbiamente, per quanto riguarda il calcio mercato. Decisivo il blitz del presidente bianconero Andrea Agnelli, a Kalamata in Grecia: un volo privato, poche ore di trattativa, una stretta di mano, per chiudere un affare che riporta il calcio italiano al centro dell'universo. Sono tornati gli Anni Ottanta, quando da noi ...

Ronaldo alla Juventus - Veltroni : “l’acquisto più importante del Calcio italiano” : “Non posso che essere felice, e’ sicuramente l’acquisto piu’ importante nella storia del calcio italiano paragonabile a quello di Maradona. E’ una grande occasione per tutto il calcio italiano che ora avra’ gli occhi di tutto il mondo addosso: facciamoci trovare pronti e all’altezza”. Il tifoso juventino Valter Veltroni non puòche gioire per l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. ...

ROCCO COMMISSO : “RILANCIO MILAN E Calcio ITALIANO”/ Ultime notizie : mistero su trattativa Elliott-Yonghong Li : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Vieri : "CR7 alla Juve? Il Calcio italiano vincerebbe alla lotteria" : "Ronaldo alla Juventus? Il calcio italiano vincerebbe alla lotteria - dice Christian Vieri, oggi opinionista di punta per BeIN Sports -. Gli occhi del mondo sarebbero nuovamente puntati tutti sulla serie A. Avere Ronaldo o Messi è il massimo. Con il portoghese in campo, diventa interessante ogni partita, anche quella giocata nell'ultimo dei campi di ...