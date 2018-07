meteoweb.eu

: S.MARIA C.V. Che pasticcio tra le due ENDAS e il Banco Alimentare Iacp. Dura protesta della Ferriero per il manifes… - casertace : S.MARIA C.V. Che pasticcio tra le due ENDAS e il Banco Alimentare Iacp. Dura protesta della Ferriero per il manifes… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PROGETTO - Banco Alimentare: 50.000 porzioni di cibo salvate dalle navi da crociera - 7luchino7 : RT @rep_palermo: A Palermo la lotta agli sprechi di Costa Crociere e Banco alimentare -

(Di martedì 17 luglio 2018) Oggi, martedì 17 luglio 2018, con lo sbarco di Costa Fascinosa a Palermo, il capoluogo siciliano entra ufficialmente nel programma di donazioni alimentari delleCosta Crociere e l’iniziativa festeggia un importante traguardo: il primo anno di attività. Il progetto, nato un anno fa dalla collaborazione tra Costa Crociere e FondazioneOnlus, consente la raccolta delpreparato, ma non servito, nei ristoranti dellee la sua distribuzione a organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. L’iniziativa è partita a Savona nel luglio 2017 e in 12 mesi si avvia alle 50.000donate pari ad 1 pasto per 25.000 persone. Numeri che colpiscono per imponenza ma anche per il potenziale che racchiudono. Numeri destinati a crescere anche grazie all’allargamento del progetto all’Europa, insieme alla Federazione europea dei Banchi Alimentari, ...