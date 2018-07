Stop al Ceta | le Pmi si ribellano | Lavoriamo per portare le imprese oltreoceano

Ceta - alleanza #Stopceta : “Bene il Governo - ora bocciare la ratifica” : Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del Governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada. Un risultato importante arrivato dopo oltre due anni di lavoro e di dialogo delle nostre organizzazioni con il Parlamento, che ci ha portato anche a sostenere la costituzione di un Intergruppo parlamentare No Ceta che sostiene questa proposta. Coldiretti, Cgil, Arci, Acli ...

Ceta : alleanza#StopCeta - bene governo - ora bocciare ratifica : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada”. A manifestarla, in una nota, è l’alleanza #StopCeta, che schiera Coldiretti, Cgil, Arci, Acli Terra, Fairwatch, Fare Ambiente, Greenpeace, Legambiente, Ecoitaliasolidale, Slow Food, Adusbef, Federconsumatori, Movimento ...

Ceta : alleanza#StopCeta - bene governo - ora bocciare ratifica : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada”. A manifestarla, in una nota, è l’alleanza #StopCeta, che schiera Coldiretti, Cgil, Arci, Acli Terra, Fairwatch, Fare Ambiente, Greenpeace, Legambiente, Ecoitaliasolidale, Slow Food, Adusbef, Federconsumatori, ...

Ceta : Magorno (Pd) - da Di Maio no Stop accordo senza informare Parlamento : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Non può il governo minacciare, come ha fatto ieri Di Maio, di bloccare un accordo di libero scambio con una delle sette grandi economie del mondo, senza aver informato il Parlamento”. Lo dichiara, in una nota, il senatore del Pd, Ernesto Magorno. “Ritengo – dice – che la Commissione Agricoltura sia il luogo idoneo per un confronto serio e franco. Com’è noto, in attesa della ...

Ceta : Magorno (Pd) - da Di Maio no Stop accordo senza informare Parlamento : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Non può il governo minacciare, come ha fatto ieri Di Maio, di bloccare un accordo di libero scambio con una delle sette grandi economie del mondo, senza aver informato il Parlamento”. Lo dichiara, in una nota, il senatore del Pd, Ernesto Magorno. “Ritengo – dice – che la Commissione Agricoltura sia il luogo idoneo per un confronto serio e franco. Com’è noto, in attesa ...

Ceta - dopo lo Stop di Centinaio alla ratifica si apre un fronte con la Ue : ROMA - Che il Ceta non piacesse al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era se non scontato, prevedibile. L'uomo che vuole promuovere e difendere non solo il made in Italy, ma anche ...