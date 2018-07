Nuovo duetto dei Tiromancino dopo Alessandra Amoroso | La descrizione di un attimo con

Chi sarà la star nel Nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

FAUSTO LEALI / Il coach di Francesca Alotta ritorna con un Nuovo duetto (Ora o mai più) : FAUSTO LEALI, coach di Francesca Alotta, torna ad essere protagonista di Ora o mai più, programma in onda tutti i venerdì sera su Raiuno. In arrivo un nuovo duetto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:39:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ Nuovo duetto con Orietta Berti : giudici divisi a metà! (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo Nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:33:00 GMT)

Audio e testo di D’estate non vale di Fred De Palma - il Nuovo singolo estivo in duetto con Ana Mena : D'estate non vale di Fred De Palma è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e disponibile sulle piattaforme digitali e streaming. Giusto in tempo per la stagione estiva, D'estate non vale di Fred De Palma è un brano che vanta la produzione di Takagi & Ketra, coppia ormai sulla cresta dell'onda dopo i successi con J-Ax e Fedez, Arisa e Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri e Baby K. Si tratta di un duetto con Ana Mena, ...

Annunciato il Nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan e il doppio featuring con Nicki Minaj : Non solo quello già Annunciato con Nicki Minaj in The Light is Coming, sta per arrivare anche il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan. Il nuovo album del cantante, Bloom, uscirà solo il 31 agosto, ma ben prima il pubblico potrà ascoltare la partnership con la Grande dal titolo Dance to this. Sivan ha Annunciato che il brano sarà rilasciato ufficialmente mercoledì 13 giugno, come quarta canzone ad anticipare l'album successore di ...

Video e testo di Babe di Sugarland e Taylor Swift - la popstar in stile Desperate Housewives e Mad Man nel Nuovo duetto : Il Video di Babe di Sugarland e Taylor Swift, la nuova partnership tra la vocalist del duo country e la popstar di Reputation, ha fatto il suo debutto online nel weekend. Già preannunciato da un'anteprima, il Video mostra Taylor Swift e Jennifer Nettles impersonare due donne che vivono una cocente delusione amorosa di cui è responsabile lo stesso uomo, come d'altronde racconta il testo del brano: "Hai davvero incasinato tutto, amore. Questa è ...

In lavorazione il Nuovo album di Alessandra Amoroso dopo il duetto in Due destini con i Tiromancino : Il nuovo album di Alessandra Amoroso potrebbe arrivare molto presto. Stando ai primi indizi social, nei quali l'artista di Galatina è apparsa con uno dei suoi maestri di canto, il ritorno potrebbe avvenire molto prima del previsto e dopo il duetto con i Tiromancino in Due destini. Il disco arriverebbe dopo il grande successo di Vivere a Colori, per il quale ha condotto un lungo tour che ha concluso all'Arena di Verona ad aprile 2017. Tanti i ...

Audio - testo e traduzione di Clandestino di Shakira e Maluma - un amore proibito nel Nuovo duetto : Venerdì 8 giugno è arrivato a sorpresa sulle piattaforme streaming e negli store digitali Clandestino di Shakira e Maluma: i due cantautori hanno sorpreso i loro fan lanciando una nuova partnership destinata all'airplay estivo, un mix di pop e reggae dall'inevitabile impronta latina per un brano che racconta una storia d'amore clandestina. La collaborazione tra Shakira e Maluma ha già funzionato molto bene prima di Clandestino. Nel 2016, ...

Video anteprima del Nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj - The Light Is Coming : In attesa che venga annunciato il nuovo singolo dall'album Sweetener, spunta un'anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj: la cantante ha deciso di rivelare uno snippet del brano sui social, confermando che si tratta della traccia dal titolo The Light Is Coming. La nuova partnership tra la popstar e la rapper sarà contenuta nell'album in uscita il 20 luglio su etichetta Republic Records e non è da escludere che sia scelta come ...

Nuovo album di Massimo Ranieri - l’annuncio e il duetto con Al Bano in Rose Rosse da Maria De Filippi (video) : Uscirà prossimamente un Nuovo album di Massimo Ranieri, un disco in studio con cui l'interprete, attore e showman partenopeo si rimetterà in gioco dopo una serie di raccolte dedicate alla tradizione napoletana. Ospite della terzultima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 il 19 maggio, Ranieri ha esordito cantando Perdere l’amore per accompagnare la ballerina Lauren nella prima prova della finale ballo, per poi tornare in ...

Non c’è due senza tre per Ariana Grande e Nicki Minaj - il Nuovo duetto confermato da un video? : A quanto pare il detto che non c'è due senza tre vale anche per Ariana Grande e Nicki Minaj. La popstar e la rapper potrebbero essere in studio di registrazione insieme per incidere un nuovo duetto dopo i successi dei precedenti. Si tratterebbe della terza collaborazione tra la cantante di Problem e quella di Anaconda, dopo le hit Side To Side e Bang Bang, quest'ultima incisa con la partecipazione di Jesse J. Ad avallare l'ipotesi di un ...