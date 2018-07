Legge 104 | come chiedere l’esenzione bollo auto

Esenzione bollo auto : la Legge 104 la riconosce anche ai parenti dei disabili : Il bollo auto è da sempre ritenuta la tassa più odiata dagli italiani, ma c’è una categoria ben precisa alla quale è riservata l’Esenzione dal pagamento. Stiamo parlando dei beneficiari della legge 104 sulla disabilita' e dei loro parenti, purché rispondano a determinati requisiti. In attesa, quindi, delle novita' che dovrebbero arrivare dalla Commissione Europea circa una probabile trasformazione della tassa di circolazione secondo criteri ...

Bollo auto, legge 104: Trasferimento in un'altra regione. l'esenzione è sempre valida o bisognerà pagare il Bollo? Rimane aperta la questione, chiarimenti e informazioni in merito.

PERMESSI LEGGE 104, quando spettano e le decurtazioni illegittime sulla tredicesima. L'importanza della certificazione della disabilità grave del familiare

Permessi Legge 104 : valgono anche per gli invalidi civili? : La Commissione Medica dell’ASL ti ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa? Le tue malattie non ti permettono di prestare la tua attività lavorativa con serenità, perché lavorare cinque o sei giorni a settimana di seguito ti viene troppo pesante? Inizi a pensare alla possibilità di chiedere i Permessi legati alla famosa Legge 104 che ti permette di non presentarti sul posto di lavoro in alcuni giorni senza perdere la retribuzione ...

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla Legge 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...

Legge 104/ Nel 2019 pensione anticipata in bilico - pronto bonus di 1900 euro: LEGGE 104, attesa per le novità. pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi

Legge 104/ Le novità attese con il bonus da 1.900 euro e i permessi di lavoro: LEGGE 104, novità, attesa per il Testo Unico e il bonus da 1.900 euro. Quanti hanno un parente disabile stanno aspettando news importanti dal lavoro del Parlamento

Legge 104 - Bussetti : 'Basta abusi nella scuola' - ma le sentenze condannano il Ministero : Una stretta dei controlli sull’uso della Legge 104 nella Scuola è stata annunciata dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti [VIDEO]. L’occasione è stata fornita al ministro dalle polemiche relative ai dati sulla mobilita' dei docenti che hanno visto, per quanto riguarda la scuola primaria, il 30 per cento dei posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali assorbiti dalle precedenze. Intenzioni che, comunque, sembrano in contraddizione ...

Legge 104 : 1.900 euro per chi assiste parenti disabili - ecco le novità : Tra i nuovi provvedimenti all’esame del parlamento appena insediato c’è anche il nuovo Testo Unico con detrazioni e benefici fiscali a favore di quei familiari che assistono un disabile. Tra i benefici previsti dal testo normativo in discussione c’è la possibilità di richiedere 1.900 euro di bonus, erogato direttamente dall’Inps. Difficile prevedere i tempi di approvazione, ma l’atto rappresenta la fusione di tre ...

Legge 104 : ecco le agevolazioni permesse dall’art 3 - comma 1 : La Legge 104 art 3, comma 1, consente determinate agevolazioni a chi assiste un familiare con disabilità e innanzitutto specifica che la persona handicappata è: “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. agevolazioni della Legge ...

Permessi Legge 104 : quando vengono estesi ai parenti? : In tanti si chiedono se il diritto ai Permessi Legge 104 possa essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado. Per rispondere a questa domanda, occorre Leggere scrupolosamente la Legge 183/2010 e visionare attentamente la risposta del ministero del Lavoro all’Interpello n. 19 del 26 giugno 2014. Possono essere estesi ad una condizione, ovvero quando i genitori, il coniuge o il convivente del disabile: Hanno più di 65 anni Sono anche loro ...

Godevano del permesso Legge 104 - ma andavano in vacanza - a processo 2 dipendenti ASL Teramo : Teramo - Nel corso di un'indagine della Guardia di Finanza sui permessi per l'assistenza a famigliari disabili, 2 dipendenti della Asl di Teramo, zio e nipote, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l’assistenza di familiari con handicap grave. Secondo l’accusa, titolare del fascicolo il pm Silvia Scamurra, i due uomini, un tecnico radiologo ed un infermiere, ...