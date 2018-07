Mafia : arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo - era ‘talpa’ boss : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – C’è anche un carabiniere tra gli arrestati dell’operazione ‘Pandora’, eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un ‘comitato d’affari’ che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la ‘talpa’ che informava i boss dell’esistenza ...

Mafia : arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo - era ‘talpa’ boss : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – C’è anche un carabiniere tra gli arrestati dell’operazione ‘Pandora’, eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un ‘comitato d’affari’ che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la ‘talpa’ che informava i boss ...

Mafia : il maresciallo ex consulente del Ministero arrestato nel Cosentino : E' il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Longobucco. L'accusa: manipolò un'indagine

Mafia - arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro - : Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli ...

Mafia - arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli interessi della criminalità Parole chiave: ...

Mafia - arrestato Nicolò Clemente/ Ultime notizie : altro colpo alla rete del boss Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato Nicolò Clemente. altro colpo alla rete di Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa Nostra. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Mafia - arrestato imprenditore di fiducia di Matteo Messina Denaro : Roma, 6 lug., askanews, - arrestato dagli uomini della Direzione investigativa antiMafia di Trapani un noto imprenditore edile di Castelvetrano, Nicolò Clemente, 50 anni, accusato di associazione a ...

Arrestato Montante - paladino dell'AntiMafia : 'Spiava le indagini'. Schifani tra i 22 indagati : L'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante , attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Arrestato l'imprenditore Montante - ex paladino antiMafia - per corruzione e dossieraggio : Ex presidente di Sicindustria agli arresti domiciliari insieme ad altre cinque persone. E' accusato di aver spiato le indagini di magistrati e polizia. Indagati anche l'ex presidente del Senato ...

Corruzione e dossieraggio - arrestato l’ex paladino dell’antiMafia Antonello Montante : C’era un “sistema Montante”, come lo chiamano i magistrati. Poliziotti, carabinieri, uomini dei Servizi, politici: tutti accomunati dall’esigenza di informare l’ex vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante, ex delegato alla legalità dell’associazione degli industriali, finito stamattina agli arresti domiciliari con altre cinque p...

Arrestato Montante - paladino antiMafia : «Spiava inchieste» Indagati 007 e superpoliziotti : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza. Indagato anche l’ex presidente del Senato Schifani che dice: «Non ne so nulla»

SICILIA - ARRESTATO ANTONELLO MONTANTE - SIMBOLO ANTIMafia : “SPIAVA INDAGINI”/ Caltanissetta - Schifani indagato : Corruzione, ARRESTATO ANTONELLO MONTANTE: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:37:00 GMT)

Arrestato Montante - paladino antiMafia : «Spiava inchieste dei magistrati». Indagato l’ex presidente del Senato Schifani : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria e presidente dell’Eicma (Salone ciclo e motociclo). L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza

Arrestato Montante - ?era considerato in Sicilia un paladino dell'antiMafia : Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione la Squadra mobile di Caltanissetta ha Arrestato l'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale. In manette anche altre cinque persone. un altro indagato è stato colpito dalla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio ...