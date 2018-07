Perché quest' estate dovete lasciare un cucchiaio di zucchero in giardino

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni e news : Filippo Bisciglia - "Perché questa faccia? Provate a indovinare" : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni e news: ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata, qual è la coppia che ha lasciato il programma? "Lei si è rivelata un'altra persona".(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:46:00 GMT)

Caso migranti - governo Merkel in bilico Perché questa crisi non aiuta l’Italia : Il ministro boccia la politica della cancelliera e chiede la linea dura. Poi offre il suo addio anche alla Csu (che per ora lo rifiuta). La Cdu invece sostiene la leader: «Respingimenti unilaterali sarebbero un segnale sbagliato»

La Csu tra sondaggi e confini chiusi Perché questa crisi non aiuta l'Italia : Non ha calcolato che Seehofer e i suoi, se le dimissioni ci saranno, non vogliono perdere 'a destra' verso gli ultrà di AFD, e nemmeno mettere la loro sopravvivenza politica nelle mani di Berlino e ...

Avevano solo un anno - sono morti Perché nessuno li ha salvati : vogliamo davvero diventare questo? : Ci sono almeno tre bambini tra i morti del naufragio di questa mattina al largo delle coste della Libia. Il barcone, carico di circa 120 migranti, è affondato a est di Tripoli. Più di cento persone risultano disperse e solo sedici sono state salvate. I tre bambini recuperati senza vita Avevano meno di un anno e mezzo.Continua a leggere

Il figlio muore a 18 anni - ma ogni sera su WhatsApp succede questo. “Non chiedetemi Perché” : La perdita di un figlio è forse il dolore più atroce che una persona possa sopportare. Non c’è atrocità peggiore con la quale convivere la propria vita giorno dopo giorno. Eppure l’animo umano a volte trova degli escamotage che permettono alla mente di andare avanti, di tirare a campare, verrebbe da dire. Quella che vi stiamo per raccontare è la vicenda di una madre che affronta il lutto di suo figlio in un modo tutto suo, particolare ...

Virgola e punto e virgola - questi sconosciuti : un libro ci spiega Perché è importante tornare ad usarli : Abbiamo dimenticato qual è la funzione reale della punteggiatura. Scriviamo sempre più in base ai sentimenti che alle regole grammaticali: Leonardo Luccone ci dimostra come invece è possibile tornare ad apprezzare la bellezza della lingua italiana anche a partire dalle sue regole.Continua a leggere

Perché quest’anno l’euro sta perdendo contro tutte le altre grandi monete : Come mai da inizio anno l’euro è in “rosso” nei confronti di tutte le altre valute big: circa 3 punti percentuali sul dollaro, 1,5% su franco svizzero, quasi un punto percentuale sulla sterlina e il 5,5% nei confronti dello yen giapponese?...

"Non spicca alcun libro : ecco Perché quest'anno non voterò allo Strega" : Per quest'anno ho deciso di non dare il mio voto al premio Strega. La ragione, semplicissima, è che non ho trovato un libro che, per qualità, si elevasse al disopra degli altri. E, non volendo fare torto ad alcuno, mi astengo. Che vinca il migliore. Ma io credo che l'evento più importante di questa edizione 2018 del premio stia nell'appello che 12 finalisti hanno firmato a favore della riapertura dei porti a tutte le imbarcazioni che trasportano ...

Russia 2018 - Perché gli arbitri non sono all'altezza di questo mondiale : Noi che l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, avremmo potuto spiegarlo alle altre nazionali. Solo che per farlo avremmo dovuto esserci in Russia: pazienza. Insomma, se ne stanno accorgendo tutti: ...

A Monza la festa dei Giovannini d'oro - Gian Nava : «Questa città va amata Perché dà tanto a chi la ama» - FOTO : FOTO - Cerimonia di consegna dei Giovannini d'oro a Monza domenica 24 giugno, nella giornata del patrono San Giovanni. Un emozionato sindaco Allevi ha premiato con le onorificenze il giornalista Gian ...

Perché in Italia non decolla l’industria degli insetti commestibili (e non è questione di gusti) : (Foto: Courtesy of DL Novel Food) Se non vedevate l’ora di assaggiare un grillo fritto e aspettavate il 2018 per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, sappiate che il ministero della Salute ha ribadito il divieto alla commercializzazione degli insetti commestibili in Italia. Questo non a causa di battaglie anti-europee, ma semplicemente Perché ai produttori manca l’autorizzazione dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza ...

LUDOPATIA DA VIDEOGAME/ OMS la inserisce tra le malattie mentali : ecco Perché questo è un vantaggio : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la dipendenza dai VIDEOGAME è una patologia comparabile ai disturbi mentali, è stata inserita nel cataologo mondiale delle malattie(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:24:00 GMT)

"Abbiamo il dovere di ricordare questi luoghi Perché non è stata garantita verità e giustizia" : Per qualcuno la memoria e il ricordo sono solo la testimonianza di noiosi nostalgici. Una convinzione grave per un Paese che ha tanti buchi oscuri e poche certezze sui lunghi decenni di vita repubblicana. Sono trascorsi trentotto anni dalla strage di Bologna, quando il 2 agosto 1980, alle 10.25, una bomba a tempo, contenuta in una valigia abbandonata, è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe. Quel giorno per molti ...