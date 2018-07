ilfattoquotidiano

: Tunisi, Souad Adberrahim primo sindaco donna: “Un orgoglio per tutte le donne” - fattoquotidiano : Tunisi, Souad Adberrahim primo sindaco donna: “Un orgoglio per tutte le donne” - RaiNews : Souad Abderrahim eletta prima donna sindaco di Tunisi, 54enne farmacista. La prima riunione dei 60 consiglieri elet… - Roberto12241450 : RT @fattoquotidiano: Tunisi, Souad Adberrahim primo sindaco donna: “Un orgoglio per tutte le donne” -

(Di martedì 3 luglio 2018) Da oggi, per la prima volta nella storia, a ricoprire la carica didella città disarà una. Con 26 voti a favore, i consiglieri comunali hanno preferitoAbderrahim, capolista del partito islamico moderato Ennhadha, al suo rivale Kamel Idir, del partito laico Nidaa Toune’s, arrivato secondo con 22 preferenze.”Essere ildiè unperle donnene” aveva dichiarato la prima cittadina in occasione delle elezioni comunali del 6 maggio, che la vedevano in testa alle preferenze dei cittadini., 54enne farmacista, che non porta il velo pur essendo capolista di un partito islamico, ha puntato molto sulla lotta alla discriminazione di genere. Sposata e madre di due figli, nel 2014 ha ottenuto l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al meritono. Né di destra né di sinistra, ma ...