MotoGp – Rivoluzione nello staff di Valentino Rossi? Il Dottore ha messo gli occhi su un

sportfair

: RT @motograndprixit: MotoGP | Intervista esclusiva a Maverick Vinales: 'Serve evoluzione, non una rivoluzione' - - tjols94 : RT @motograndprixit: MotoGP | Intervista esclusiva a Maverick Vinales: 'Serve evoluzione, non una rivoluzione' - -

(Di martedì 3 luglio 2018) Aria di cambiamenti nella parte del box Yamaha di: ilpunta ad un espertissimo ingegnere La gara didi domenica, ad Assen, ha regalato emozioni incredibili e spettacolo puro: dopo aver concluso quasi tutte le ultime trattative riguardanti il mercato piloti, i campioni delle due ruote si sono potuti focalizzare al 100% sul loro lavoro in pista, disputando una gara pazzesca e fenomenale. Se per quanto riguarda il mercato piloti manca ormai solo la comunicazione ufficiale del nuovo team satellite Yamaha, non è tutto definito per quanta riguarda meccanici, ingegneri etecnico. LaPresse/Simone Rosa In casa Yamaha sembra infatti muoversi qualcosa: secondo la stampa spagnola pare infatti cheabbia voglia di cambiamenti dalla sua parte del box. Ilvorrebbe cambiare capotecnico, dicendo addio a Silvano Galbusera per essere ...