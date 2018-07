Oliviero Toscani abbandona l' ospitata a Unomattina estate | Non mostrate quella

blogo

(Di lunedì 2 luglio 2018) Attimi di tensione durante la puntata diandata in onda stamani su Rai 1. Si parla di attualità, in particolare di immigrazione e di un drammatico naufragio al largo della Libia. Tra gli ospiti in collegamento c'è il celebre fotografo, chiamato in causa per commentare una foto che immortalava un bambino morto durante un naufragio. Lo scatto però non è stato mostrato al pubblico (per evidenti motivi di orario), la decisione fa andare su tutte le furieche si scaglia contro Valentina Bisti e Massimiliano Ossini: Perché non la fate vedere? Questa è ipocrisia! E' la realtà molto dura però non la fate vedere! I mezzi di comunicazione sono i primi ipocriti e non la fate vedere. I conduttori cercano di spiegare al fotografo che l'immagine è molto cruda, quindi si è scelto (giustamente) di non mandare l'immagine in una fascia protetta (erano appena ...