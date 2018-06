Promozioni Iliad a 5 | 99 € e Ho Mobile a 6 | 99 € ma con una connessione più lenta

Blastingnews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Negli ultimi mesie Ho.hanno preso posto fra le nuove aziende telefoniche in Italia. La prima è una compagnia telefonica proveniente dalla Francia, attualmente sostenuta dalla rete Wind-Tre, che ha rivoluzionato il mercato proponendo un'offerta a 5,99 euro mai vista prima d'ora. La seconda invece è un operatore virtuale che appartiene alla ben rinomata Vodafone, nata molto probabilmente con l'obiettivo, nel suo piccolo, di contrastare altri operatori virtuali (come Kenaad esempio) e la neo arrivatacon interessanti. Le blasonate aziende telefoniche come Vodafone, Tim e Wind hanno ovviamente accusato il colpo e dunque proposto nuovi pacchetti per convincere i clienti a tornare al vecchio operatore e lasciare. Offertee Ho.: i francesi fanno il boom di attivazioni Tutti conoscono ormai la promozione: 5,99 euro al mese con sms ...