Diretta Radja Nainggolan Inter | presentazione info streaming video e tv | mi hanno

Diretta / Radja Nainggolan Inter - presentazione info streaming video e tv : la conferenza stampa comincia! : Radja Nainggolan , presentazione in DIRETTA : streaming video e tv, il centrocampista belga parla giovedì per la prima volta in conferenza stampa come nuovo calciatore dell' Inter (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:48:00 GMT)

