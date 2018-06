Manifesto anti-immigrati | Forza Nuova sotto accusa

Migranti - sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di raggiungere l’Europa : Sono molte più di 34.361 le persone che hanno perso la vita durante il viaggio per raggiungere le coste europee negli ultimi 15 anni, ma quello è il numero delle vittime certe, come ricostruito dall’associazione olandese United for Intercultural Action con una lista di nomi e circostanze della morte. Una lista che il quotidiano Il Manifesto in edicola venerdì 22 giugno pubblicherà per intero, mandando in stampa un inserto speciale gratuito ...

Giovane con Manifesto davanti Quirinale : 'Mattarella sono con lei' : 'Grazie presidente Mattarella sono con lei, la sosterro' sempre. Viva l'Italia e viva l'Europa': è la scritta comparsa su un manifesto affisso da Chiara, una logopedista di 28 anni, in via del ...

Manifesto anti aborto in strada a Genova : Francesco Lalla, difensore civico della Regione Liguria: «Chiunque abbia sensibilità sa che una problematica quale la maternità non può essere trattata in termini di mera pubblicità»

Rimosso il Manifesto anti-aborto : per CitizenGo è "censura" : Il manifesto anti-aborto di CitizenGo, quello apparso a Roma durante questa settimana, è destinato alla rimozione. I cartelloni affissi per le vie della Capitale risultano essere cinquanta.L'organizzazione già parla di "censura" e di nuova campagna di sensibilizzazione. CitizenGo non molla e prepara il terreno per le iniziative future."Alla fine - scrivono gli attivisti pro life in una nota stampa - è giunta la censura. Roma Capitale ha ...

Manifesto antiaborto - polemiche a Genova : ANSA, - Genova, 15 MAG - Dopo le polemiche a Roma, anche a Genova fa discutere un Manifesto antiabortista della onlus ProVita comparso vicino a una chiesa in centro città. "Sei qui perché la tua mamma ...

Manifesto anti-aborto a Roma - i promotori : “Censura andata a vuoto”. Report dei vigili per valutare rimozione : “Gli immediati tentativi di censurare la nostra campagna sono andati a vuoto, dato che non abbiamo usato gli spazi pubblici comunali ma ci siamo affidati a una concessionaria privata“. L’associazione prolife Citizen Go difende i suoi manifesti comparsi a Roma (con lo slogan “L’aborto è la prima causa di femminicidio”) annuncia che “la campagna si svilupperà ulteriormente, con l’utilizzo di camion-vela in ...

PD-Civica : chiediamo immediata rimozione Manifesto antiabortista : PD-Civica: Ci chiediamo come sia possibile che vengano autorizzati questo tipo di messaggi Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Valeria Baglio, Michela Di Biase, Ilaria Piccolo, Giulia Tempesta, dei gruppi capitolini del Partito Democratico e Svetlana Celli, della Lista Civica #RomaTornaRoma. “chiediamo l’immediata rimozione del manifesto antiabortista, l’ennesimo apparso oggi a Roma”. “Nel 40esimo ...

Manifesto anti-aborto a Roma - quello dei fondamentalisti cattolici è un autogol : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Questo è il testo del grande Manifesto, fotografato su via Salaria a Roma e segnalato attraverso i social con tempestività dal network Rebel. L’immagine del ventre prominente (senza il resto del corpo) sorretto da due mani protettive e sormontato appunto dal testo citato sta facendo il giro dei social, suscitando una crescente indignazione e numerosi appelli alla ...

“Oggi sposi”. Ma sotto al Manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che annuncia le nozze? In questo caso c’è anche un’altra ‘informazione’ : “Tutta la verità”. Choc tremendo in paese : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con ...