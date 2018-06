Xiaomi Mi 8 SE | caratteristiche | prezzo e immagini

Xiaomi Mi Pad 4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Pad 4. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Pad 4 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Pad 4 Xiaomi Mi Pad 4 ufficiale: tablet 8″ FHD+ con Snapdragon 660 a meno di 150 euro. Xiaomi continua a credere nei tablet Android, nonostante lo specifico mercato […]

Xiaomi Redmi 6 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]

Xiaomi Redmi 6A è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6A. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6A e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Redmi 6A: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6 e 6A ufficiali: due fascia bassa con tutti gli […]

Xiaomi Redmi 6 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Redmi 6: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Xiaomi Redmi 6 Xiaomi Redmi 6 e 6A ufficiali: due fascia bassa con tutti gli […]

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 SE Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 SE ufficiale: una versione meno potente e più originale di Xiaomi Mi 8 Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il 2018, ovvero Xiaomi […]

Xiaomi Mi 8 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 ufficiale: un top di gamma coi fiocchi, in perfetto stile Xiaomi (e anche in stile Apple). Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il […]

Xiaomi Mi Note 5 : ecco il presunto prezzo - le caratteristiche e la data di lancio : Tra i protagonisti dell'evento organizzato da Xiaomi per giovedì 31 maggio ci potrebbe essere anche lo Xiaomi Mi Note 5. ecco le sue possibili feature L'articolo Xiaomi Mi Note 5: ecco il presunto prezzo, le caratteristiche e la data di lancio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale in Cina : prezzo e caratteristiche : Annunciato in Cina il nuovo Xiaomi Redmi S2 con sistema operativo Android Oreo 8.1 e interfaccia MIUI 9.0, doppia fotocamera posteriore e display in formato 18:9: prezzo e altre caratteristiche.Dopo essere stato oggetto di rumors nelle scorse settimane, oggi è stato presentato ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi Redmi S2, dispositivo che sulla carta non dovrebbe lasciare il continente asiatico.Si tratta di uno smartphone che offre un hardware ...

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi S2 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo: il nuovo smartphone Xiaomi Redmi S2 è stato ufficialmente presentato! Andiamo subito a scoprirlo insieme. Si tratta di un classico dispositivo Redmi, con una base hardware solida e con un design ripreso dai modelli precedenti, senza dunque particolari novità. E’ comunque valido, proposto ad un buon […]

Appare in foto la Xiaomi Mi Band 3 : l’NFC tra le caratteristiche speciali : Crescono le indiscrezioni relative alla Xiaomi Mi Band 3, wereable che il produttore cinese dovrebbe lanciare sul mercato insieme allo smartphone top di gamma Xiaomi Mi7, di cui vi abbiamo parlato più diffusamente proprio nella giornata di oggi in questo articolo dedicato. La smartBand è comparsa al polso di Lei Jun, pubblicata da un blogger locale, esperto in tecnologia, su Weibo. La Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe risultare compatibile con la ...

Xiaomi Mi 6X è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 6X Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Finalmente Xiaomi Mi 6X è stato presentato al mondo intero, anche se i rumor degli scorsi giorni lo avevano anticipato abbondantemente. Come ci aspettavamo, abbiamo a che fare con un medio gamma bello, potente, aggiornato e disponibile in tanti colori, che risulterà sicuramente interessante per molti utenti. La […]

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) è ufficiale : prezzo e caratteristiche : Ufficializzato da poche ore in Cina il nuovo Xiaomi Mi 6X (Mi A2 internazionale?), uno smartphone Android che punta all’intelligenza artificiale per la multimedialità: prezzo e caratteristiche principali.E’ arrivato, il nuovo Xiaomi Mi 6X (MI A2) è stato ufficializzato proprio oggi dall’azienda cinese durante un evento evidenziando come lo smartphone apporta miglioramenti prestazionali e un hardware superiore mantenendo prezzi ...