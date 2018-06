800 words | una dramedy tra surf e palme

wired

(Di lunedì 25 giugno 2018) Sole, mare, spiagge meravigliose e. L’ambientazione della nuova serie tv 800(in onda dal 25 giugno ogni lunedì in prima serata su FoxLife) sembra un inno alle vacanze e alla bella vita, quasi fastidioso per chi si trova a affrontare l’estate sul divano di casa abbracciato ad un ventilatore. Ma, come George Clooney insegna, paesaggi da sogno non garantiscono una vita felice e così anche 800svela, dopo pochi minuti, il suo essere un paradiso amaro. Per tutti quelli che una decina di anni fa hanno pianto per Everwood, la storia sembrerà una trasposizione delle vicende del vedovo Brown dalle montagne del Colorado alle spiagge della Nuova Zelanda. Ed in effetti anche qui il protagonista è un uomo che, dopo la perdita della moglie, decide di abbandonare tutto e di trasferirsi con i figli in un’altra città alla ricerca di un nuovo inizio. La scomparsa di Laura segna la vita ...