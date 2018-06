Iran - Portogallo | pronostico e quote per le scommesse

Mondiali 2018 - Iran-Portogallo : le probabili formazioni - girone B : Tutti danno per scontato che Spagna e Portogallo siano le prime due squadre del girone. Ok, in fondo ci sta. Ma se l'Iran giocasse uno scherzetto a CR7? Mai dire mai. I ragazzi di Quieroz hanno ...

Mondiali 2018 - Iran-Portogallo : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : I verdetti cominciano a prendere forma ai Mondiali 2018. L’ultima giornata del gruppo B metterà di fronte Iran e Portogallo. I lusitani guidano il raggruppamento con 4 punti, gli stessi della Spagna, ed hanno come obiettivo quello di vincere con più gol possibili per primeggiare. Ma la nazionale asiatica sarà un ostacolo duro, soprattutto perché i ragazzi di Queiroz sono in piena corsa per passare il turno, avendo 3 punti. Sarà grande ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni di Portogallo-Marocco - Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran : Portogallo-Marocco- Seconda giornata del campionato del Mondo Russia 2018. Oggi in campo Portogallo-Marocco, Uruguay-Arabia Saudita e Spagna-Iran. Portoghesi chiamati alla vittoria dopo l’ottimo pareggio contro la Spagna. Un Cristiano Ronaldo sugli scudi pronto a trascinare i lusitani. Marocco a caccia di punti fondamentali dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Iran. Alle 17.00 sarà la volta di Uruguay-Arabia ...

Mondiali Russia - Portogallo-Marocco alle 14 - Iran-Spagna alle 20 : il programma delle partite del 20 giugno : Il mondiale di Russia 2018 continua a confermarsi quello delle sorprese. La vittoria del Giappone sulla Colombia firmata Kagawa e Osako è l'ennesimo passo falso di una big, dopo quelli delle varie Argentina, Brasile e Germania. Ora però, cominciano i match da dentro o fuori. E allora ecco il programma dettagliato delle partite del 20 giugno.Portogallo - Marocco (ore 14) Dopo il pareggio con la Spagna all'esordio strappato ...

Iran-Spagna - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Gli iberici cambiano un solo giocatore rispetto alla sfida contro il Portogallo : Tutto pronto a Kazan per il match di stasera Iran-Spagna previsto per le ore 20. Per tutte e due le nazionali è la seconda uscita ai Mondiali 2018. contro ogni pronostico, il Tim Mellì è solo al comando della classifica del girone B, grazie al successo di misura ottenuto in extremis contro il Marocco. Per la nazionale asiatica la conquista dei tre punti è già un successo, ma ora che bisogna difendere la testa del raggruppamento, gli uomini di ...

Russia 2018 : Vola l’Uruguay con Gimenez. Sorpresa Iran. Portogallo-Spagna 3-3 - pazzesco CR7 : Russia 2018- Seconda giornata ricca di colpi di scena e di grande emozione. Vince l’Uruguay 1-0 al minuto 90′ grazie ad un gol di Gimenez su perfetto colpo di testa. “Celeste” leggermente impacciata, ma cinica. Ottima prova anche dell’Egitto, solo panchina per Salah. MAROCCO-IRAN 0-1 La vera Sorpresa arriva dal match delle 17:00 con l’Iran […] L'articolo Russia 2018: Vola l’Uruguay con Gimenez. ...

Russia 2018 - le formazioni : Egitto-Uruguay - Marocco-Iran e Spagna-Portogallo : Russia 2018- Secondo giorno di Russia 2018 e spazio già ad un grande big match. Spagna e Portogallo scenderanno in campo alle ore 20:00 nell’ultima sfida di giornata. Spagnoli nettamente favoriti, ma occhio al terremoto interno che potrebbe aver generato alcuni problemi. Il Portogallo si aggrapperà ancora una volta a CR7. Alle 14:00 in campo […] L'articolo Russia 2018, le formazioni: Egitto-Uruguay, Marocco-Iran e Spagna-Portogallo ...

Mondiali 2018 : l’Uruguay contro l’Egitto di Salah. Scontro diretto Marocco-Iran - super sfida tra Portogallo e Spagna : I Mondiali 2018 sono cominciati con il perentorio 5-0 della Russia con l’Arabia Saudita. Archiviata la vittoria dei padroni di casa, si riparte oggi con altre tre partite. Ad aprire il programma della giornata alle ore 14.00 sarà la sfida tra le altre due formazioni del girone A, Egitto ed Uruguay. Negli africani c’è il fondamentale recupero di Momo Salah, che si è ripreso dopo l’infortunio alla spalla che lo ha obbligato a ...

PRONOSTICI MONDIALI 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Mondiali 2018 - guida al Girone B : Spagna - Portogallo - Marocco e Iran : La Spagna è sempre tra le favorite? Come è cambiata con Lopetegui? Emiliano Battazzi La Spagna è la favorita sotto copertura di questo Mondiale: nel senso che in molti la posizionano appena dietro ...

Mondiali Russia 2018 : il girone B. Portogallo e Spagna di un altro pianeta - Marocco e Iran vittime sacrificali? : Manca davvero pochissimo al via dei Mondiali 2018 di calcio in Russia e oggi andremo ad analizzare il gruppo B. Il sorteggio ha piazzato in questo girone tre squadre geograficamente vicine, ovvero Portogallo e Spagna, entrambe nella penisola iberica e il Marocco, sulla sponda opposta del Mediterraneo. A queste si aggiunge una squadra asiatica, l’Iran. Sulla carta non ci sarà storia per il passaggio del turno, visto che Spagna e Portogallo ...