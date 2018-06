I prossimi Surface avranno una porta USB-C sottilissima?

surface-phone

(Di sabato 23 giugno 2018) Sul sito web ufficiale di US Patent and Trademark Office è stato, pochi giorni fa, reso pubblico un nuovo particolare brevetto depositato da Microsoft nel 2016. Il brevetto, intitolato ” ULTRA-THIN USB-C CONNECTOR “, descrive e spiega il funzionamento di un’ipotetica prossima generazione di connettore USB-C nettamente più sottile dell’attuale che, ricordiamo, è già particolarmente ristretta con dimensioni piuttosto ridotte. Da qui si evince, dunque, l’intenzione di Microsoft di rendere taleal fine di occupare meno spazio sullo chassis permettendo ai produttori di realizzare dispositivi ancora più compatti. Per fare ciò, gli ingegneri di Redmond hanno pensato a diverse soluzioni tra cui una alloggiamento USB attaccato alla struttura del device attraverso la colla, la resina epossidica o altre composizioni adesive. Questa, ...