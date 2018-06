Non necessario fissare nella legge il Salmo svizzero | commissione

Scuola media - Non si boccia (quasi) mai. Eppure sarebbe necessario : La Scuola è finita, gli scrutini terminati. Fatta eccezione per gli alunni delle terze che stanno sostenendo l’esame finale, si attendono i quadri con le ammissioni alle classi successive e, quindi, i voti. Per le statistiche c’è tempo, ma intanto qualche considerazione si può fare. La bocciatura è sempre più una misura estrema, presa in considerazione e percorsa solo in rari casi. Quando i numeri sono impietosi. Quando è davvero ...

Nicoletta Braschi torna grintosa al cinema : "Non è necessario firmare documenti per essere femminista. Io sono nata femminista" : Non la si vedeva sul grande schermo dal 2005, anno di uscita del film La tigre e la neve, diretto da suo marito Roberto Benigni e insieme a lui interpretato. Ma ora Nicoletta Braschi è tornata e lo ha fatto grazie a Lazzaro felice, pellicola firmata da Alice Rohrwacher premiata per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2018, in cui l'attrice interpreta il ruolo di cattiva. Per l'occasione, l'artista 58enne si è confessata ...

FAO : necessario far lavorare l’agricoltura a favore – e Non contro – la biodiversità : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha lanciato ieri un appello per “un cambiamento trasformativo” nel modo in cui produciamo il nostro cibo, perché sia ben saldato in sistemi agricoli sostenibili, in grado di produrre alimenti sani e nutrienti e allo stesso tempo di tutelare la biodiversità del pianeta. “La biodiversità è essenziale per la tutela della sicurezza alimentare e la nutrizione globale, per ...

Vuoi ricevere gli aggiornamenti beta della UWP di OneNote? Adesso Non è più necessario essere Windows Insider : Fino ad oggi, per ricevere gli aggiornamenti di anteprima della UWP di OneNote, era necessario essere iscritti obbligatoriamente al programma Insider di Windows 10 nel canale Relelase Preview oppure in quello Fast. Adesso, invece, con la nuova versione dell’app rilasciata nel Microsoft Store poche ore fa, è possibile avere accesso agli aggiornamenti beta semplicemente premendo un pulsate utile per l’iscrizione al programma Office ...

Di Maio : «Diremo alla Francia che il treno alta velocità Non è più necessario» Salvini : Rispetto programma o salta tutto : Il leader del Movimento 5 Stelle: «Nel contratto c'è il blocco di un'opera inutile, andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino - Lione poteva valere 30 anni fa»