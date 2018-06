TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell' Eurogruppo che decreterà la fine degli

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alladel programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili riforme e duro aggiustamento sarà in grado di muoversi da sola". Ma se trovare un accordo per continuare a sostenere Atene è abbastanza scontato, dopo tutto il lavoro fatto in questi anni, sulla riforma dell'Eurozona il negoziato è solo cominciato. La base, spiegano i ministri di Germania e Francia, è la roadmap disegnata da Merkel e Macron.Che però contiene diverse 'trappole' per l', destinate a ...