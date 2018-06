Gli Usa si ritirano dal Consiglio dei diritti umani | Netanyahu ringrazia

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Gli Stati Uniti sidaldeidell'Onu, accusato di pregiudizi contro Israele: lo strappo, che era nell'aria da mesi, è stato ufficializzato dall'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, che ha definito l'organismo con sede a Ginevra come "la fogna della faziosità politica", e dal segretario di Stato, Mike Pompeo. "Prendiamo questa decisione perché il nostro impegno non ci permette di continuare a far parte di un'organizzazione ipocrita e asservita ai propri interessi che ha fatto deiuna barzelletta", ha dichiarato la Haley. Si tratta di un nuovo schiaffo dell'Amministrazione di Donald Trump al sistema delle relazioni internazionali, che siano organizzazioni o accordi non in linea con le priorità americane, dai commerci al clima. Per la Haley ilfondato nel 2006 "non è degno del suo nome" ed ...