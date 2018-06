Future Heritage A unique artisanal story

vanityfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Volti di ieri, creatività del futuro. Sei straordinari modelli di calzature – disegnati da Salvatore Ferragamo per Gloria Swanson, Mary Pickford, Joan Crawford e Rodolfo Valentino – , sono i protagonisti dell’esclusiva capsule collection presentata da Ferragamo’s Creations in occasione de ‘L’Italia a Hollywood’, la mostra inaugurata a maggio al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze. La collezione si compone di tre modelli femminili – BELLA (1928), ASSOLUTA (1929) e FOXTROT (1932) e tre maschili – RAMON (1921), SILENCE (1925) e SPECIAL (1926) – creati dal fondatore della Maison fiorentina nel periodo della sua permanenza in California, quando il suo Hollywood Boot Shop divenne meta del gotha del cinema americano. La preziosa capsule collection è stata presentata ufficialmente nel corso di. A, un cocktail ...