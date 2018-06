Iuventa | parla il capitano della nave salva migranti sotto sequestro

gqitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) Protagonista prima al Biografilm di Bologna (17 e 19 giugno in prima mondiale) e quindi all’Angelo Mai a Roma (il 22 giugno), il docufilm “”, diretto da Michele Cinque, racconta un annovita del gruppo di ragazzi impegnati con diversi ruoli nel progetto umanitarioOng fondata dal tedesco Jakob Schoen dalla sua missione inaugurale fino al, che dura tuttora, mentre sul fenomeno migratorio via mare si sono innescate anche tensioni diplomatiche per il casoong Aquarius cui le autorità italiane hanno rifiutato l’attracco – fatto salvo il soccorso dei casi di emergenza sanitaria e donne incinte – perché navigante e stazionante nella zona SAR (Search and Rescue) di competenza di Malta. Mentre si annuncia decisiva la riunione del Consiglio europeo del 28-29 giugno dalla quale il ministro degli Interni tedesco, Horst ...