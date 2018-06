Ilva | gli ambientalisti dopo l’incontro con Di Maio | “Ci ha ascoltato Ora non faccia

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...

"La soluzione sarà condivisa". Di Maio aspetta l'incontro con Mittal prima di sciogliere la riserva sull'Ilva : Bisognerà aspettare almeno altre 24 ore per sapere qualcosa di più certo sul destino dell'Ilva e dei suoi circa 14mila lavoratori. Ancora un giorno, per capire se gli stabilimenti continueranno a produrre acciaio o smetteranno di lavorare. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha infatti preso in mano il dossier e incontrato oggi le prime parti in causa, ma solo domani dopo aver parlato con le ...

Taranto - all'Ilva stop di tre giorni per gli altoforni 2 e 4 e l'acciaieria 2 : Taranto - Ilva ferma per tre giorni. Lo ha annunciato l'azienda ai sindacati metalmeccanici. Le fermate temporanee riguardano una serie di impianti dell'area a caldo e a freddo del siderurgico a ...

Bentivogli : «Chi chiude l'Ilva condanna l'Italia e 20mila lavoratori » : Ricordo al ministro che Bagnoli fu chiusa nel 1988, smantellata e spedita in Cina e al suo posto è rimasto un deserto di rifiuti tossici e disoccupazione, terreno fertile non per l'economia ...

Ilva : Bentivogli - minuti contati - in gioco sovranità industriali Italia : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Con la partita sull’Ilva è in gioco la sovranità industriale del Paese”. Così a Zapping Radio 1 Rai, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl che chiede un incontro urgente sul tema al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. “Non abbiamo pregiudizi rispetto a qualsiasi schieramento e come sempre aspettiamo di vedere se l’albero darà i suoi frutti. ...

Ilva - Calenda contro Grillo : “Sei come il grande Gatsby. Il modo in cui parli della vita di decine di migliaia di operai è intollerabile” : “Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla. “Ovviamente – si ...

Beppe Grillo : “Nessuno vuole chiudere l’Ilva di Taranto - vogliamo bonificarla e riconvertirla” : Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo Blog sostiene che M5S non vuole chiudere l'Ilva di Taranto ma punta alla riconversione dell'impianto. "Con il reddito di cittadinanza e i fondi europei dedicati, potremmo trasformare il sito produttivo in un Parco Paesistico su modello del bacino del Ruhr oppure in un impianto per rinnovabili".Continua a leggere

