Terremoto Giappone | case in fiamme e strade in frantumi nella prefettura di Osaka FOTO e

Terremoto Giappone : allerta a Osaka anche per i vulcani della zona : “Le scuole sono state evacuate per precauzione, ma resta alta la preoccupazione per le scosse di assestamento che ora seguiranno. L’agenzia meteorologica Giapponese ha diffuso un alert preventivo per i due vulcani della regione, a livello 3 su 5, che indica l’obbligo a non avvicinarsi al vulcano“: lo ha dicharato all’AdnKronos Tommaso della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa, in ...

Terremoto in Giappone - scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti : Almeno tre persone sono morte e altre 100 rimaste ferite dopo un Terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l’area di Osaka, in Giappone. Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8 ora locale, l’1 in Italia. Fermati i treni veloci Shinkansen e cancellati sei voli per lo scalo del Kansai L'articolo Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti ...

Terremoto di magnitudo 6 - 1 in Giappone - ci sono morti e feriti : Stazione nella prefettura Giapponese di Ibaraki, colpita dal Terremoto (Foto: Getty Images) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6,1 è stata registrata pochi minuti prima delle 8 di lunedì 18 giugno (l’una di notte in Italia) in Giappone, nei pressi della città di Osaka. Le vittime accertate sono per il momento 3, i feriti circa un centinaio. I dati dello United States Geological Survey (il servizio geologico americano, Usgs) hanno confermato ...

