Nuova Suzuki Jimmy - Le prime foto della quarta generazione

(Di lunedì 18 giugno 2018) Laha diffuso leufficialiJimny. La piccola fuoristrada, erede di una stirpe di 2,85 milioni di esemplari dal 1970 a oggi, debutterà in Giappone a luglio e sarà disponibile in Europa a settembre. Per il momento non sono stati forniti i dati tecnici ed è quindi stato svelato solo il design, che conferma quanto visto nei mesi scorsi nellespia. Design ispirato al passato. LaJimny propone uno stile squadrato e minimalista, con un tocco classico che ricorda l'operazione fatta dalla Mercedes con la Classe G. La carrozzeria a tre porte è priva di fronzoli e il frontale integra la mascherina con i fari circolari. La personalizzazione è affidata all'accostamento delle tinte e alla finitura del frontale, dei passaruota eruota di scorta posteriore esterna, mentre gli sbalzi ridotti al minimo sono tipici dei fuoristrada più puri. Le informazioni ...