Il cast di Pechino Express 2018 Ma Brigliadori e le sue teorie anti-scienza meritano di

Pechino Express 2018 : il nuovo cast : Il docu-reality targato Rai 2 'Pechino Express' sta per tornare sui nostri teleschermi dando il via alla settima edizione che si preannuncia già da ora ricca di novità. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca che guiderà i nuovi protagonisti vip in giro per il mondo. Andiamo a scoprire le ultimissime anticipazioni sul reality Rai. Quando torna Pechino Express e quali saranno le tappe da percorrere? Le riprese della ...

Concorrenti Pechino Express 2018 : svelato il cast ufficiale : Pechino Express presenta il cast della nuova edizione La produzione di Pechino Express ha finalmente rivelato il cast della nuova edizione. Costantino Della Gherardesca è pronto ad accogliere le nuove otto coppie che concorreranno per il titolo finale, ma scopriamole insieme. Il primo è il team #MadreEfiglio, composto da Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilbo. L’attrice, come i più informati ricorderanno bene, è stata più volte ...

«Pechino Express 2018» : le prime indiscrezioni sul cast : Marocco, Tanzania e Sudafrica. Potrebbero essere queste le tappe della settima edizione di Pechino Express, l’adventure-game per antonomasia, il programma in grado di raccontare il viaggio attraverso una prospettiva nuova, senza filtri. Alla guida, per il sesto anno consecutivo, Costantino Della Gherardesca, che partirà insieme alle otto coppie protagoniste del 2018 il prossimo 22 giugno (la messa in onda è prevista, invece, a settembre su ...