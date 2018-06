Adriatica Ionica Race | dal 20 al 24 Giugno sarà Viviani contro Cavendish

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Tra tante corse cancellate o in difficolta' c’è per fortuna anche un nuovo ingresso nel panorama del Ciclismo italiano. Dal 20 al 24è in programma infatti la prima edizione della, una gara in cinque tappe che ha richiamato un’eccellente starting list. Tra i corridori al via spicca la presenza di EliaVIDEO, al rientro dopo il poker di vittorie al Giro d’Italia, e quella di Mark, che dopo i tanti incidenti in avvio di stagione è alla ricerca della condizione giusta in vista del Tour de France., il Giau in mezzo alle volate Il percorso dellasi snoda nel nord est dell’Italia, tra Veneto, Trentino e Friuli. Tecnicamente il punto chiave è l’arrivo in cima al Passo Giau, una delle salite storiche del ciclismo italiano, durissima e affascinante. Le altre quattro tappe prevedono delle buone ...