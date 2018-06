RENZI CONTRO SALVINI | “AQUARIUS? FA IL BULLO CON MIGRANTI Attacca la Sinistra

RENZI CONTRO Salvini : “Fa il bullo con i migranti”/ “Non lascio morire la gente in mare - piuttosto perdo voti” : Renzi contro Salvini: “Fa il bullo con i migranti. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

RENZI CONTRO il "governo del gattopardo" : Il primo spreco della politica viene da questa incredibile maggioranza che si riempie la bocca contro la casta, ma poi non permette ai parlamentari di lavorare. Vi scrivo da un Senato che anche oggi ...

RENZI CONTRO il governo : “Hanno promesso la luna - vediamo che faranno. Su di me polemiche inutili” : "Il governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna: dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare. Intervenendo in Senato ho spiegato perché noi siamo radicalmente un’altra cosa", scrive nella sua enews Matteo Renzi commentano il governo Conte.Continua a leggere

Matteo RENZI : “M5s-Lega il potere - non faremo sconti”/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi: “M5s-Lega il potere, non faremo sconti”. Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci: "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 GMT)

RENZI a valanga contro Conte "Anche lui premier non eletto" : "Noi siamo diversi da voi". Per il suo intervento in Senato Matteo Renzi rispolvera la presunta superiorità morale della sinistra. E attacca a testa bassa - e senza risparmiare battutine - il neo premier Giuseppe Conte."Avete detto tutto e il contrario di tutto. Il contratto è scritto con l'inchiostro simpatico e garantito da un assegno a vuoto", accusa l'ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito democratico. "Lei è un premier non ...

Governo - Morra (M5s) contro RENZI : “Nostro presidente cita filosofi e letterati russi - lui i Jalisse e le serie televisive” : “Abbiamo voltato pagina. Lo si è visto: il nostro presidente del Consiglio ha citato filosofi, sociologi, intellettuali e grandi letterati russi. Siamo abituati a quelli di prima che citavano i Jalisse e le serie tv”. Sono le parole dell’intervento, nell’aula del Senato, di Nicola Morra, senatore del M5s, che ha preso in giro, nemmeno troppo velatamente, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. L'articolo ...

Roberto Saviano contro Matteo RENZI : "Dopo aver distrutto il fronte riformista - imita Salvini disertando il Parlamento" : Le dichiarazioni di Matteo Renzi al Corriere della Sera in cui annuncia che starà "fuori dal giro" qualche mese, impegnato nelle conferenze internazionali, scatena le polemiche. Dal leghista Roberto Calderoli allo scrittore Roberto Saviano.Saviano attacca duramente Renzi: "Dopo aver completato la distruzione del fronte riformista italiano - afferma -, il senatore fa sapere che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo. E ...

Calderoli contro RENZI - lasci il Senato : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Roberto Calderoli attacca Matteo Renzi che ha annunciato oggi di stare "fuori dal giro per qualche mese" per alcune conferenze all'estero. "Se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo - ha detto Calderoli -, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché è inaccettabile che Renzi faccia il turista con lo stipendio ...

Calderoli contro RENZI - lasci il Senato : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Roberto Calderoli attacca Matteo Renzi che ha annunciato oggi di stare "fuori dal giro per qualche mese" per alcune conferenze all'estero. "Se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo - ha detto Calderoli -, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché è inaccettabile che Renzi faccia il turista con lo stipendio ...

Roma-FloRENZI - prove di rinnovo : in settimana previsto un incontro tra la società e l’agente del calciatore : L’esterno giallorosso è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, per questo motivo la Roma ha intenzione di blindarlo La Roma e Alessandro Florenzi hanno iniziato a gettare le basi per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2019. L’esterno giallorosso, che piace eccome alla Juventus, è uno dei pilastri della rosa di Eusebio Di Francesco e per questo motivo Monchi non ha nessuna intenzione di farselo ...

Giulia Grillo - chi è nuovo Ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ LoRENZIn : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Giulia Grillo - chi è nuovo Ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ LoRENZIn : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Roland Garros - LoRENZI fuori al primo turno : contro Anderson non c’è partita : Roland Garros, Lorenzi fuori dal torneo parigino in tre set contro Anderson, la testa di serie numero 7 ha la meglio sul tennista azzurro Dopo Matteo Berrettini e Marco Cecchinato anche Thomas Fabbiano approda al secondo turno del Roland Garros. Nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia alla fine del quarto set, il 28enne pugliese, ha sconfitto in cinque set l’australiano Matthew Ebden: 6-4, 5-7, 6-2, 3-6, 6-2 in tre ...

RENZI : “Alle elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si prepara alle prossime elezioni che vedranno contrapposti "da un lato gli sfascisti istituzionali, dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.Continua a leggere