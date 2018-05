Governo | Di Maio contro l’Europa | “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci

Niente Governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it

Caos Governo - Salvini : 'non tratto più'. Di Maio : 'o si chiude in 24 ore o basta' : Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale con i vertici del ...

Governo - oggi Conte potrebbe salire al Colle. Di Maio : ultime 24 ore - : Il premier incaricato potrebbe presentare al Quirinale la lista dei ministri che comprenderebbe Savona all'Economia. Si fa strada però anche l'ipotesi di un esecutivo del Presidente per traghettare alle elezioni. Ieri aut aut Lega-M5S: o si parte o al voto

Salvini-Di Maio - ultimatum al Colle : “Governo in 24 ore o salta tutto” : Un giorno, 24 ore. Questo è il tempo che ha il presidente Mattarella per dare il suo beneplacito alla formazione del governo Conte, altrimenti si torna alle urne. Questo l'ultimatum...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Salta il Governo? Di Battista c'è"Se si rivota mi candido io" Già pronta la sfida interna a Di Maio : Nel M5s c'è qualcuno che tifa per nuove elezioni: "Io ho già il biglietto pronto per il mio viaggio, ma se Mattarella ci boccia il governo questa volta mi ricandido e torno in campo”, dice Di Battista Segui su affaritaliani.it

Governo - stallo su Savona. Di Maio : 'Chiudere entro oggi' : Continua però lo stallo, provocato dallo scontro tra Quirinale e Lega-M5s sul nodo Paolo Savona al ministero dell'Economia.

Aut-aut di Salvini e Di Maio : "Governo o voto" : Lo scontro è sempre per il dicastero dell'Economia su cui le posizioni sembrano congelate. Il pressing dei due leader giallo-verdi su Mattarella non lascia troppe possibilità al Colle. Intanto il presidente francese Macron ha chiamato Conte.

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al Governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Governo - Silvio Berlusconi a Salvini : no a Di Maio allo Sviluppo economico : Non c'è solo il caso-Savona al ministero dell'Economia ad agitare le acque del nascituro Governo e i sonni di Matteo Salvini. Due seri grattacapi sono anche il dicastero alla Giustizia e quello dello Sviluppo economico . E se nel caso-Savona è il ...

Governo - Di Maio tra due fuochi : il nodo resta Savona : Scelto il premier, adesso manca soltanto la squadra dei ministri. Ma in attesa che la fatidica lista venga consegnata al Colle, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sembra al centro di due...