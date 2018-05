Formula 1 | GP Monaco I segreti della pole-record di Ricciardo

Formula 2 : vittoria di Fuoco a Monaco in Gara 2 : Al termine di 30 giri molto intensi e percorsi tutti al comando dalla pole, Antonio Fuoco ha vinto la seconda Gara del campionato FIA Formula 2 che si è svolta oggi a Monaco. Antonio Fuoco: “Peccato aver dovuto passare la bandiera a scacchi dietro la safety car, avrei preferito un arrivo lanciato, ma questa è […] L'articolo Formula 2: vittoria di Fuoco a Monaco in Gara 2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Formula 2 - Antonio Fuoco vince la Sprint Race del GP Monaco a Montecarlo : L'inno di Mameli a Monte Carlo! Tutto merito di Antonio Fuoco che nella Sprint Race di F2 nel Principato di Monaco, scattato dalla pole position, ha vinto con una gara perfetta. Il pilota calabrese ...

Formula 1 - GP Monaco : per Ricciardo la pole della rivincita : Il campione del mondo in carica ha tirato fuori il massimo da una Mercedes in difficoltà tutto il weekend tra gomme e bilanciamento, visto il quinto tempo anche di Bottas. Tra compagni di squadra, ...

Formula 1 - Hamilton dopo qualifiche a Monaco : 'Hamilton : 'Abbiamo fatto il possibile - ma posizione buona' : "E' stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è ...

Formula1 - Daniel Ricciardo conquista la pole al Gp di Monaco - Sebastian Vettel secondo : Uno strepitoso Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gran Premio di Monaco segnando il miglior tempo con 1'10'810. Sebastian Vettel è riuscito a rimanere in prima fila, ma ha dovuto ...

Formula 1 - Ricciardo dopo la pole a Monaco : 'Volevo vedere il mio nome al top e così è stato' : "E' andata bene per tutto il fine settimana, in ogni sessione siamo stati più veloci, ho costruito il mio giro passo dopo passo e mi sono anche divertito". Con il suo consueto sorriso Daniel Ricciardo ...

Daniel Ricciardo partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 di Monaco : Daniel Ricciardo, australiano della Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 di Monaco, il sesto Gran Premio di questo Mondiale. Dalla seconda e dalla terza posizione partiranno Sebastian Vettel, della Ferrari, e Lewis Hamilton, della The post Daniel Ricciardo partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 di Monaco appeared first on Il Post.

Formula Uno : Ricciardo in pole a Monaco : 16.06 Daniel Ricciardo (Red Bull) partirà davanti a tutti nel Gp di Monaco. L'australiano,alla seconda pole della carriera dopo quella ottenuta due anni fa proprio a Montecarlo, precede Vettel e Hamilton. Quarto crono per Raikkonen. Poi Bottas, Alonso, Sainz e Gasly. Incidente per Verstappen (Red Bull) nella terza sessione di libere che costringe così l'olandese a rinunciare alle qualifiche, in quanto il team non riesce a sostituire il cambio ...

Diretta Formula 1 Gp Monaco 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo velocissimo in Q2 - Raikkonen a pochi millesimi : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Monaco 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) .Daniel Ricciardo non delude i pronostici della vigilia e conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco che si sono concluse da pochi minuti: l'australiano della Red Bull ha stampato un 1'10"810 che diventa così il nuovo record ufficiale della pista. La Ferrari conquista ...