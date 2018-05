huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Facemmo la stessa cosa del Circeo' - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: 'Facemmo la stessa cosa del Circeo' - GCappellazz : RT @HuffPostItalia: 'Facemmo la stessa cosa del Circeo' - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: 'Facemmo la stessa cosa del Circeo' -

(Di sabato 26 maggio 2018) "ladel". Questo disse Angelo Izzo ai magistrati romani quando venne interrogato nel settembre del 2016 nel carcere di Velletri dove sta scontando due ergastoli per omicidio. In base a quanto si apprende, Izzo, nel corso del colloquio, fece un riferimento vago alla vicenda di Rossella Corazzin, scomparsa il 27 agosto del 1975. Non avrebbe pronunciato il suo nome limitandosi a raccontare di una ragazza friulana sequestrata nel Cadore, portata poi in un luogo sul Lago Trasimeno, stuprata e uccisa circa un mese prima dei tragici fatti delLe carte con le dichiarazioni rese da Angelo Izzo nell'autunno 2016 ai pm di Roma sono giunte alla Procura di Belluno la settimana scorsa. Il pm Paolo Luca, dopo averle visionate, le ha girate l'altro ieri per competenza alla Procura di Perugia, perché lì, in una villa sul Lago Trasimeno, sarebbe stato ...