Accadde oggi | finale Champions Manchester-Bayern | tre minuti di follia e fu ' treble' per

Accadde oggi : il 25 maggio 1928 l’incidente del Dirigibile Italia : Il 25 maggio 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord il Dirigibile Italia, comandato dal generale Umberto Nobile, perde quota e urta contro la banchisa. L’Italia fu un Dirigibile semirigido Italiano progettato dallo stesso Nobile, varato nell’aprile 1928. Dopo aver raggiunto il Polo Nord in una spedizione scientifica tramutatasi in tragedia, l’Italia precipitò sul pack, e dieci uomini, tra i quali Nobile e un membro ...

Accadde oggi : il 23 maggio 1498 veniva arso sul rogo Girolamo Savonarola : Il frate domenicano Girolamo Savonarola fu arso sul rogo assieme a due confratelli il 23 maggio 1498 a Firenze per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l’accusa di eresia da parte della Chiesa. Giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che ...

Accadde nel rock - oggi 23 maggio : Jimi Hendrix - Radiohead - U2 - Bruce Springsteen - PFM - Suede - Jewel - Umberto Bindi - George Moustaki - ... : 23 mag 2018 - 1968: Prima esibizione live di Jimi Hendrix in Italia, al Piper di Milano. Il 24 e il 25 suona al Brancaccio di Roma, il 26 al Palazzo dello Sport di Bologna.

Accadde oggi : il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov : Il 21 maggio 1921 nasceva a Mosca il padre della bomba H sovietica, il fisico Andrej Sacharov, che alla fine degli anni Cinquanta divenne il simbolo della dissidenza sovietica. Confinato a Gorky, gli venne impedito di ritirare il premio Nobel per la pace e venne riabilitato da Gorbaciov poco prima della morte avvenuta nel 1989. L'articolo Accadde oggi: il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov sembra essere il primo su Meteo ...

Accadde oggi : il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice Alleanza” : Il 20 maggio 1882, l’Italia, trovatasi isolata da Gran Bretagna e Francia, per il problema coloniale di Tunisi, firmò il trattato detto “Triplice Alleanza“, che la legava ad Austria e Germania. L’accordo fu rigettato alla vigilia del primo conflitto mondiale, prima che l’Italia scendesse in campo contro gli imperi centrali. L'articolo Accadde oggi: il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice ...

Accadde oggi : 50 anni fa il lancio di Iris - il primo satellite europeo : Il 17 maggio 1968 avveniva il lancio di Iris (International Radiation Investigation satellite), il primo satellite europeo, dedicato alle ricerche sul vento di particelle e raggi X emessi dal Sole. Noto anche come Esro 2B, dal nome dell’Organizzazione Europea per la ricerca Scientifica (European Space Research Organization) che ha preceduto l’Agenzia Spaziale Europea, venne lanciato con un razzo Scout-B dalla Base ...

Accadde OGGI. Napoli annichilito e quarto posto in solitaria : ora l'Europa è ad un passo : SPORT 15 maggio 1910. La Nazionale Italiana di calcio gioca la sua prima gara, vincendo 6-2 sulla Francia. Gli Azzurri, ad oggi, costituiscono una delle Nazionali più titolate al mondo: quattro ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sull'11 maggio : Due anni dopo, nel 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Buon compleanno a: Laetitia Casta , modella e attrice ...

Accadde oggi : l’11 maggio 1860 lo sbarco dei Mille : Partite da Quarto il 6 maggio 1860, i “Mille” di Giuseppe Garibaldi sbarcano l’11 maggio 1860 nel porto siciliano di Marsala. Inizia così il capitolo storico che si concluderà ad ottobre sul Volturno con la fine della dinastia borbonica nel Mezzogiorno e la riunificazione del Regno d’Italia sotto casa Savoia. I garibaldini, a bordo dei vapori Piemonte e Lombardo, partiti da Quarto presso Genova, con l’appoggio delle ...

Accadde OGGI. La Lazio annienta il Milan e si prepara a compiere un'altra impresa. Auguri - Presidente! : SPORT 9 maggio 1957. A Roma nasce Claudio Lotito , imprenditore italiano e presidente della Lazio dal 19 luglio del 2004. Dal 26 luglio 2011 è anche proprietario, in società con Marco Mezzaroma, ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 veniva ucciso Peppino Impastato : Quarant’anni fa, il 9 Maggio 1978, veniva ucciso da Cosa Nostra Peppino Impastato, giornalista e attivista, simbolo della lotta alla Mafia. Impastato ha sfidato il boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, nelle sue trasmissioni di Radio Aut con monologhi satirici e attacchi che gli sono costati la vita. La sua lotta Cosa Nostra è cominciata prima, con una ribellione contro la sua stessa famiglia, ben inserita negli ambienti mafiosi ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il tragico terremoto in Friuli : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni ...