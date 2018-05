Le pecore di Raggi | la stizza di Brunetta | Palazzo | tutto il peggio della settimana

Raggi : “pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una grande opportunità" : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Roma : Raggi firma per l'ecopascolo - pronte 50mila pecore : ... presidente della Coldiretti del Lazio ha infine ricordato come "Coldiretti abbia sposato con entusiasmo questo progetto perchè rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il mondo agricolo e ...

Virginia Raggi ha già le sue pecore - ma le ha dimenticate : Non c’entra la decrescita felice, l’ambientalismo o il risparmio. E’ questione di vocazione. Del resto con i suoi 50mila ettari coltivati Roma è il più grande comune agricolo di Roma. Per questo la proposta dell’assessore Pinuccia Montanari di utilizzare pecore, capre e mucche per “brucare” l’erba d

L'economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba : Le pecore che brucano l’erba fra le rovine dell’antica Roma a due passi dai palazzi e dalle chiese del centro rinascimentale. Un classico della paesaggistica romana del Sette-Ottocento, dipinta a olio o acquerello. Più che l’Arcadia, l’osservatore malizioso e anticlericale vi leggeva il degrado dell

Roma - Virginia Raggi : pecore e capre nei parchi per tagliere l'erba : La notizia è riportata da Repubblica in cronaca di Roma. A presentare l'idea su Facebook, […]

Roma - la Raggi vuole le pecore tosaerba per i parchi. L'ironia corre sul web : La sindaca sta valutando l'idea, già messa in atto a Berlino e Ferrara, di usare gli animali per gestire il verde pubblico. Pd all'attacco, e divertenti commenti sui social network

'pecore tagliaerba' L'ultima ricetta della giunta Raggi : Suscita naturalmente interesse, stupore e anche un pizzico di ilarità l'annuncio di Pinuccia Montanari, assessore all'Ambiente della giunta Raggi, sul reclutamento da parte del Comune di Roma di ...

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

A Roma pecore e capre 'tosaerba' nei parchi - idea della giunta Raggi - : L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "...